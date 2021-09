Sendoff, l’application pour organiser des funérailles en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - L’organisation d’un enterrement est une tâche éprouvante, entre la peine qu’entraîne la perte de l’être cher, les courses à faire et les détails techniques. En Afrique du Sud, une application a été mise au point pour accompagner les personnes endeuillées dans les démarches.

Sendoff, application qui digitalise l'organisation des cérémonies mortuaires, facilite la mise en œuvre des diverses démarches et rites dans la société sud-africaine. Elle permet de sélectionner des forfaits funèbres avec cercueil et prestations variées, puis accompagne le client pour la mise en terre, la pose de pierre tombale ainsi que l’assistance aux proches du défunt. Les questions de succession et d’héritage sont également gérées.

Zolani Matebese et Thabisile Sethaba sont les concepteurs de Sendoff. L'idée est née lorsque Zolani a dû aider à organiser des funérailles et qu'il a fait face à un gros tas de difficultés.

« Il faut téléphoner et se rendre en personne dans un ou plusieurs salons funéraires, revivre le traumatisme d'un deuil récent en expliquant ce qui s'est passé et ce que l'on souhaite, se faire vendre sous pression le service. Vous ne savez jamais vraiment si vous faites tout ce qu'il faut, comment comparer les offres, et c'est un processus effrayant et traumatisant ».

Si l’incursion du numérique dans le domaine mortuaire est nouvelle pour les populations, les applications dédiées s’inscrivent l’actuelle mouvance d’une digitalisation généralisée des métiers. Sendoff entend ainsi faciliter l’organisation d’obsèques au meilleur rapport qualité/prix possible. La pandémie de Covid-19 a rendu le développement du service plus difficile, mais a renforcé le besoin d'un processus numérique pour les funérailles.

Sendoff propose des check-lists détaillant toutes les étapes nécessaires à la bonne organisation d'un enterrement, ainsi que des conseils sur la manière de procéder. L'utilisateur est ainsi le premier à contrôler le processus, tout en ayant le temps de digérer ses émotions et de se concentrer sur la famille.

Lancée dans la province du Gauteng en mai dernier, Sendoff sera disponible dans toute l'Afrique du Sud au mois d'octobre 2021.

Aïsha Moyouzame