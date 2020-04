Des dispositifs pour enrayer la propagation du Covid-19 éclosent partout en Afrique (Vidéo)

(Agence Ecofin) - La maladie à Coronavirus 2019 se propage de plus en plus en Afrique, et pour contrer son avancée, des solutions locales sont proposées par des citoyens en renfort aux actions gouvernementales. Ici au Ghana, un dispositif automatique pour le lavage des mains.

Un fût compartimenté pour contenir du savon liquide et de l’eau, une pompe à énergie solaire, un capteur sensoriel et un minuteur, et voilà la station opérationnelle. Une solution grand public qui présente l’avantage d’un nettoyage sans risque, puisqu’il n’y a pas de clapet à manipuler pour faire couler l’eau.

Un dispositif similaire a été mis sur pied au Congo, à la différence près qu’il est mécanique et qu’il s’actionne en pédalant. En installer dans les rues des divers pays devrait sensiblement aider à freiner la pandémie.