Au Sénégal, un jeune couple fabrique des montres au design africain

(Agence Ecofin) - Mathydy est une marque de montres de luxe conçues par Mathy et Idy, un couple d’entrepreneurs sénégalais. L’appellation est la combinaison de leurs prénoms respectifs. Ils ont présenté deux collections, à savoir Royalty et Lat Dior, qui racontent l’histoire des rois et des reines d’Afrique. Les pièces sont importées du Japon pour être assemblées localement. Le design quant à lui est conçu par des artisans.

L’idée est de proposer des bijoux simples mais raffinés, qui pourraient intéresser les jeunes et les adultes. Pour cela, Mathy et Idy ont décidé de s’inspirer des goûts de leur entourage tout en y ajoutant une touche africaine. Ils soulignent également qu’ils ont voulu créer leur marque à cause de la cherté des montres originales qui obligent beaucoup d’africains à se procurer de fausses marques présentes sur le marché local.

Au fil du temps, Mathydy a commencé à se faire un nom dans la ville de Dakar. Leur succès leur a ouvert la porte d’entrée du marché international. Pour l’occasion, ils ont présenté leur marque à la Foire de Paris.

« Nous avons des personnes qui nous disent qu’elles ne mettent jamais de montre, et que c’est avec Mathydy qu’elles l’ont fait pour la première fois », se réjouit le couple.

Le prix d’une montre oscille entre 79 et 89 euros, pour une clientèle constituée essentiellement de travailleurs. Le paiement d’un achat Internet se fait à la livraison.

Les montres sont commercialisées au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en France, en Belgique et en Suisse. Désormais, Mathy et Idy ambitionnent de passer de deux à quatre collections, avec des modèles pour enfants.

Aïsha Moyouzame