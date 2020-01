Nigéria : Max Chinnah conçoit un réchaud sans fumée et capable de charger les téléphones

(Agence Ecofin) - Max Chinnah, 26 ans, est le co-fondateur de Terraoak Inc, une entreprise qui évolue dans le domaine des énergies propres. Son innovation dénommée « The Genesys Cooker », est un réchaud qui n’émet pas de fumée, contrairement aux réchauds ordinaires qui répandent une fumée noire générée par le pétrole. Cela se fait grâce à un système d'injection d'air qui permet de contrôler la fumée.

L’autre particularité de ce réchaud, est qu’il est également capable de convertir la chaleur produite lors de la cuisson en électricité.

Les réchauds à pétrole sont utilisés par de nombreux foyers des zones rurales, qui n’ont pas les moyens d’acheter le gaz domestique. Toutefois, la fumée noire produite par le pétrole a des effets cancérigènes et cause également des maladies respiratoires. Alors qu’il était tout petit, Max Chinnah a perdu sa grand-mère qui souffrait d’insuffisance respiratoire causée par la fumée des réchauds à pétrole. Pour y remédier, il a décidé donc de concevoir « The Genesys Cooker », avec son collègue Godwin Attigah.

L’invention de Max Chinnah n’est pas seulement un moyen de lutter contre la pollution causée par la fumée, mais aussi un approvisionnement électrique utile dans les zones où l’accès à l’électricité est difficile au Nigéria.

A ce jour, le jeune entrepreneur a déjà remporté plusieurs prix de l’innovation. Selon Tech Next, il envisage désormais de produire des réchauds à grande échelle pour les communautés rurales de son pays

Aïsha Moyouzame