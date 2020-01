Cameroun : la startup Désir-Construction propose des maisons en briques de terre pour pallier au déficit du logement

(Agence Ecofin) - Désir-Construction est une entreprise du domaine des BTP qui s’inspire de l’architecture locale pour construire des maisons écologiques et modernes au Cameroun. L’entreprise utilise les matériaux locaux comme la terre, l’argile, la pierre ou encore le rocher.

Désiré Tchumnouo, le jeune entrepreneur à l’initiative de ce projet, explique qu’il a fait face aux difficultés de logement après ses études, une situation qui, selon lui, touche 8 camerounais sur 10 dans les villes du pays. Pour résoudre ce problème, il propose un logement décent et à un prix accessible aux personnes ayant un revenu modeste.

Désir-Construction est une alternative locale aux matériaux de construction importés qui entend combler le déficit du logement estimé à plus d’un million selon le rapport national de la Commission pour l’Habitat au Cameroun. La clientèle de l’entreprise est constituée des travailleurs et des particuliers qui souhaitent acquérir une maison abordable et moderne en milieu urbain.

A l’avenir, Désiré Tchumnouo envisage d’élargir sa clientèle en proposant ses réalisations aux structures en charge des logements sociaux dans les villes du pays. Pour y arriver, il espère décrocher un financement de 150 millions FCFA pour la construction d’un centre de production et l’acquisition du matériel industriel nécessaire au développement de son entreprise.

Email : desirconstructions@yahoo.fr / Tél : 00237676232180

Aïsha Moyouzame