L’ivoirienne Mya Moda propose du piment de table prêt à la consommation

(Agence Ecofin) - Mya Moda est une entrepreneure ivoirienne spécialisée dans la restauration. Elle est la fondatrice de Mama Mya, une marque de pâtes de piment en bocal, déclinée en trois saveurs parmi lesquelles le « Shito » ou piment noir ghanéen, le piment rouge et le piment vert.

En Afrique, le piment est un incontournable dans la plupart des mets traditionnels. Par ailleurs, sa consommation est courante lors des évènements gastronomiques, dans les restaurants et hôtels où le piment est au menu.

Au-delà de rehausser l'assaisonnement des différents plats, le piment protège les cellules des dommages causés par les molécules impliquées dans les maladies cardio-vasculaires, et certains cancers.

Selon Mya Moda, ses produits auraient une capacité de conservation de six mois au réfrigérateur avant ouverture, et de trois semaines après ouverture. Ils sont vendus en ligne et dans quelques grandes surfaces en Côte d’Ivoire. Les retours satisfaits de sa clientèle encouragent la jeune femme dans son entreprise. « C’est un vrai stimulant qui amène à pousser ses limites et à donner le meilleur de soi-même pour la satisfaction du client » se réjouit-elle sur le média Afrique Femme.

A présent, Mya Moda travaille à améliorer la qualité de sa marque de piments prêts à l’emploi pour toucher une plus grande clientèle.

Aïsha Moyouzame