Sénégal : la startup Africa Smart Citizen conçoit un dispositif pour prévenir le vol du bétail

(Agence Ecofin) - Africa Smart Citizen est une entreprise qui propose un système d’alerte et de géolocalisation, résistant à l’eau, au soleil, et autonome en énergie, qui signale à l’éleveur une intrusion ou un vol dans sa ferme. Le dispositif est incorporé à un collier qui permet de géolocaliser l'animal, ou qui peut être fixé sur l'enclos des fermes pour alerter en cas d'intrusion. Il envoie alors des alertes par appels téléphoniques et par sms.

Mamadou Elimane Kane, fondateur de Africa Smart Citizen, explique que les solutions proposées jusqu’ici comme les puces et les caméras de surveillance ne sont pas adaptées à la protection du bétail. En effet, elles ne permettent pas toujours de localiser le bétail ou d’identifier les voleurs qui portent des cagoules.

L’objectif de Africa Smart Citizen est de contribuer à l’amélioration et à la modernisation de l’élevage au Sénégal, afin d’aider les éleveurs à vivre pleinement de leur activité.

Pour rappel, le vol de bétail coûte plus de 2 milliards FCFA aux éleveurs, selon le Ministère sénégalais de l’Elevage. Mamadou Eliane Kane a peut-être trouvé la solution qui leur permettra d’éviter ces pertes financières.

Aïsha Moyouzame