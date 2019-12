Bénin : Fenou Foods lance une marque de couscous d’igname pré-cuisiné

(Agence Ecofin) - Fenou Foods est une entreprise agroalimentaire qui commercialise des produits dérivés de l’igname pour la consommation rapide. Sa marque dénommée « Wassa-Wassa Tchigan », est le nom d’un met traditionnel béninois obtenu à partir de la farine d’igame, très apprécié dans le nord du pays.

Sonita Tossou est une jeune béninoise qui a grandi sous l’aile d’une mère vendeuse d’igname. Depuis toute petite, Sonita avait l’habitude de travailler aux côtés de sa mère. Après ses études, elle a réfléchi sur une manière de proposer l’igname sous différentes formes pour la restauration rapide et les ménages. C’est ainsi qu’elle se lance dans l’agrobusiness avec le produit qu’elle avait à portée de main.

Selon la jeune femme, la particularité du couscous d’igname est qu’il a un index glycémique bas, ce qui en fait un aliment conseillé pour les diabétiques. Comparé au couscous traditionnel, le « Wassa-Wassa Tchigan » permet de gagner du temps (10 minutes de cuisson), et offre des conditions hygiéniques plus adéquates. Par ailleurs, il est accessible pour tous les budgets et il est facilement transportable.

L’objectif de Fenou Foods est de valoriser à l’échelle nationale et internationale les produits locaux.

« Nous avons fait une remarque au Bénin et généralement en Afrique, c’est que nous exportons souvent ce que nous produisons, et nous importons ce que nous consommons. Mais ces produits que nous importons ne sont pas forcément meilleurs que ce que nous produisons localement. Valoriser nos produits locaux a donc toujours été un objet de réflexion pour nous, » a-t-elle expliqué.

En 2018, Fenou Foods a été récompensé lors d’une compétition d’entrepreneurs au Rwanda. La jeune startup augure d’un avenir prometteur à l’ère de l’entrepreneuriat jeune en Afrique.

Retrouvez les produits Fenou Foods sur Facebook : www.fb.com/fenoufoods

Aïsha Moyouzame