La béninoise Bola Bardet permet à la diaspora d’assurer la couverture santé des membres de la famille en Afrique

(Agence Ecofin) - Bola Bardet est la fondatrice de Susu, une start-up basée en Côte d’Ivoire et en France, qui intervient dans la couverture santé et la prise en charge des maladies chroniques. Le service proposé inclut des combinaisons d’assurance et des offres personnalisées qui permettent aux africains de la diaspora d’assurer les frais médicaux de leurs proches vivant en Afrique.

Susu est né d’une expérience personnelle vécue par Bola Bardet. Son père, victime d’une crise cardiaque, décède au Bénin suite aux lenteurs administratives et au système de santé local précaire. La perte de son père l’a poussée à créer son entreprise dans le but d’améliorer l’accompagnement des malades.

Sur la plateforme en ligne, il y a une assistance personnalisée qui facilite l’inscription, des renseignements sur le bénéficiaire, un programme de prévention sanitaire et de suivi du malade. Sur le terrain, l’équipe de Susu va à la rencontre du malade pour une visite médicale. Une fois que le devis est accepté par la personne vivant à l’étranger, la prise en charge peut commencer.

Si l’entreprise connaît un succès remarquable, Bola Bardet admet tout de même avoir rencontré beaucoup de difficultés, notamment la méfiance des patients dûe au manque de notoriété de la start-up. Pour résoudre ce problème, Bola Bardet collabore avec des services connus dans le domaine de la santé en Côte d’Ivoire.

L’initiative de Bola Bardet a remporté le Sanofi Challenge au forum Vivatech 2019, une compétition mondiale qui récompense les start-up innovantes.

Aïsha Moyouzame