Les chips à la noix de coco du camerounais Stéphane Kouam

(Agence Ecofin) - Stéphane Kouam est le fondateur de Micam, une entreprise spécialisée dans la transformation de la noix de coco au Cameroun. Il propose des chips à la coco naturels et sans colorant, aux saveurs diverses (miel, original, cacao, caramel, café, fraise, vanille).

Ce diplômé en économie industrielle explique qu’il a voulu créer un produit original qu’on ne trouvait pas sur le marché camerounais. C’est ainsi que lui est venue l’idée d’industrialiser la noix de coco en misant sur un emballage moderne et pratique.

Stéphane Kouam admet qu’il a fait face à beaucoup de difficultés. Son principal problème fut celui de trouver un outil permettant de fabriquer les chips. « J’ai écumé tous les marchés du pays à la recherche d’une machine qui pouvait me permettre d’émincer les noix de coco comme je le souhaite, sans succès. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas la fabriquer ? C’est ainsi que je me suis rapproché d’un forgeron qui m’a conçu cet outil » explique-t-il sur Agribusiness TV.

Les produits de Micam connaissent un succès remarquable auprès des consommateurs qui n’hésitent pas à demander d’autres saveurs. Ils sont distribués dans les supermarchés des villes de Douala et Yaoundé aux prix de 500 FCFA et 1 000 FCFA.

Aïsha Moyouzame