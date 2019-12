Sénégal : Askan, une plateforme qui accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets

(Agence Ecofin) - Askan se présente comme une plateforme présente sur internet et qui offre des services d’assistance à la gestion de projets, de très petites et moyennes entreprises. L’accompagnement proposé part de la conception à l’atteinte du niveau de production et de rentabilité souhaité par les promoteurs des structures qui l’utilise.

L’initiateur de cet outil, Moussa Camara a longtemps travaillé en France, avant de retourner au Sénégal en 2017, pour proposer sa solution dans un environnement où la question de l’entrepreneuriat était encore à un stade embryonnaire.

Le service offert se décompose en trois principaux axes, selon des informations disponibles sur le site internet de la plateforme : un coaching qui guide les entrepreneurs vers la réussite de leurs projets, une immersion dans le monde du business où les futurs entrepreneurs vont à la rencontre des entrepreneurs à succès, et une bibliothèque qui proposes des cours et des guides sous format PDF, audio et vidéo pour approfondir les connaissances dans plusieurs domaines.

L’entreprise propose des abonnements mensuels qui varient de 49 euros à plus de 900 euros, avec des kits qui guident les entrepreneurs à l’étape du démarrage.

En 2013, Askan a réalisé un chiffre d’affaire de 190 214 euros. A ce jour, Askan travaille avec des assistants en ligne et sur le terrain et a déjà accompagné plusieurs entreprises au Sénégal.

Pour rejoindre la communauté : https://askan.co/askanpreneur/

Aïsha Moyouzame