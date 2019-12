Au Togo, la startup Agrisoft premet aux agriculteurs de se louer entre eux du matériel agricole

(Agence Ecofin) - Agrisoft est plateforme web et mobile qui permet de louer du matériel et équipement agricole entre agriculteurs. A partir d’un téléphone, le paysan peut louer ou annoncer son matériel à tout moment. La plateforme se décline en trois interfaces : un site web ou l’on peut rechercher et réserver un matériel, une application mobile et un centre d’appel en langue locale.

Agrisoft est né du constat que pendant son activité, l’agriculteur togolais a besoin d’utiliser un matériel ou un équipement agricole dont il ne dispose pas et qu’il pourrait trouver chez un autre agriculteur. Cependant, il n’existait aucune interface pouvant faciliter ces échanges entre les agriculteurs. D’où l’idée de la mise en place de Agrisoft conçu par Josué Abitor et Achile Kalao Samba.

L’objectif est d’aider à l’augmentation de la productivité agricole au Togo où l’accès au matériel agricole est difficile. Ce modèle de business développe une forte collaboration entre les différents acteurs du secteur agricole au Togo (agriculteurs, coopératives etc.). L’entreprise perçoit entre 5 et 10% sur toute location de machine agricole.

A ce jour, Agrisoft a remporté une compétition locale et participe aux concours d’entrepreneurs pour trouver le financement nécessaire à son développement.

Aïsha Moyouzame