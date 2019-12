En Ouganda, l'entreprise Tii Ki Komi recycle la peau de manioc en aliments pour animaux

(Agence Ecofin) - Tii Ki Komi Cassava Commercial Growers (TCCG) est une entreprise agro-alimentaire qui propose des produits dérivés du manioc comme les chips, la farine et les pelures de manioc. Sa particularité réside dans le recyclage de la peau de manioc en aliments pour animaux.

La transformation de la peau de manioc est une innovation qui permet de renforcer le développement rural, en aidant les agriculteurs à profiter au maximum de toute la récolte du manioc. Par ailleurs, elle contribue à améliorer la sécurité alimentaire.

Les produits sont actuellement vendus à des prix compétitifs dans les marchés locaux du pays. Cette initiative renforce la chaîne de valeur et développe de nouvelles opportunités de marché avec son offre de commercialisation des pelures de manioc.

L'entreprise travaille avec plus de 130 agriculteurs et plus de 7 jeunes employés, et prévoit de proposer ses produits sur le marché international.

Aïsha Moyouzame