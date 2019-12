Ghana: PridePads fabrique des serviettes hygiéniques à partir des fibres de bananier

(Agence Ecofin) - PridePads est une marque de serviettes hygiéniques biodégradables qui utilise comme matière première les fibres de bananier. Les tiges de bananiers ne portent qu'une seule fois des fruits. Après la récolte, il est dommage de les brûler, car elles comportent des fibres naturelles qui peuvent être transformées. La technique utilisée dans la production permet de rendre les fibres rugueuses plus souples.

Ces serviettes sont fabriquées pour les écolières et les femmes des communautés pauvres des zones rurales et périurbaines. L'entreprise fournit également une éducation en matière de santé menstruelle aux femmes et aux filles du Ghana.

Pour atteindre les groupes cibles de clients, les serviettes PridePads sont vendues pendant les jours de marché hebdomadaires dans les villages.

Selon Alfred Mbinglo, le co-fondateur de PridePads, cette solution va permettre à 3 millions de filles dans les zones rurales du Ghana de continuer à fréquenter l’école pendant les menstruations, en leur donnant accès à des produits sanitaires abordables. Par ailleurs, PridePads réduit la pollution de l'environnement grâce à la production de serviettes et de leurs emballages organiques et biodégradables.

À ce jour, l'entreprise emploie une dizaine d'ouvrières et travaille avec 120 agricultrices dans l'extraction de fibres.

Aïsha Moyouzame