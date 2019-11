Yarale Collection : Des poupées noires pour faire concurrence à Barbie

(Agence Ecofin) - Niouma Soumbounou, 28 ans, a décidé de vivre son rêve à travers l’entrepreneuriat en créant sa marque de poupées dénommée «Yaralé».

Originaire du Mali, la jeune styliste veut valoriser la femme africaine dans toute sa splendeur en alliant tradition et modernité, de sa couleur de peau aux habits traditionnels jusqu’à la coiffure afro ou le port du voile.

Yaralé Collection propose des poupées de couleur noire, aux cheveux afro, habillées en tenue africaine avec des tissus Wax et Bazin. Chacune des tenues est le fruit de l’imagination de la jeune créatrice.

« Un jour je me baladais à la recherche d’une poupée que je voulais offrir à mes filles et mes nièces, et malheureusement le peu de poupée africaine que j’ai trouvée n’était pas valorisante pour la femme africaine. C’est une cause qui me tient à cœur, c’est donc avec plaisir que je vous présente Miss Manah, la première poupée de la marque Yaralé Collection. »



Cette initiative vient résoudre un problème d’identité culturelle, pour aider la femme africaine à représenter fièrement sa culture. Yaralé Collection va permettre aux petites filles de pouvoir s’identifier plus facilement avec des jolies poupées afro qui leurs ressemblent.

Page Facebook : https://www.facebook.com/missmanah/

Snapchat : yaralé collection

Adresse mail : soumbounou.niouma@gmail.com

Aïsha Moyouzame