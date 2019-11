O'zeill: avec de la fleur d’hibiscus, Davina a lancé une boisson recommandée pour les diabétiques

(Agence Ecofin) - Le produit est connu en Afrique sous le nom de Bissap, ou de Folere, au Cameroun. Bien qu’il soit largement commercialisé dans nos marchés, Davina Lobe Mouelle a décidé d’y apporter sa touche particulière : produire une boisson en éliminant le sucre, le colorant et le conservateur présents dans la recette.

En 2018, elle décide de lancer son projet. O’zeill se décline en deux saveurs: une boisson et un thé sans conservateur ni sucre ajoutés. La particularité d’O’zeill Red Tea, un thé sans caféine et sans nicotine, des drogues utilisées le plus souvent dans la fabrication de certains produits alimentaires et de la cigarette.

Le combat de Davina pour les personnes diabétiques commence en 2018. Lors d'une cérémonie, elle remarque la difficulté d'une amie à consommer les repas et les boissons proposées, de peur de faire un malaise à cause de sa maladie. Dès cet instant, Davina s’est demandé pourquoi il était si difficile pour les personnes dites diabétiques d'avoir une boisson à portée de main, qu'elles pourraient avoir à tout moment et qui ne nuirait pas à leur santé. Sa marque de boisson va permettre de réguler la quantité de sucre présent dans le sang.

La jeune étudiante n’a pas souhaité s’étendre sur son chiffre d’affaire et sa clientèle, son activité étant non formalisée. Consciente du coût élevé du régime alimentaire pour personnes diabétiques, Davina estime que son projet est avant tout une solution à un problème de santé.

Le projet O’zeill a été jusqu’ici financé sur fonds propres. Elle espère attirer l’attention du gouvernement et des investisseurs pour certifier son produit.

Aïsha Moyouzame