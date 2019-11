A Maurice, Outgrowing réalise des assiettes en feuille de palmier, une alternative bio aux déchets plastiques

(Agence Ecofin) - Le projet Outgrowing est une jeune entreprise mauricienne qui propose des assiettes à partir des feuilles de palmier. Réutilisables, résistantes à l’eau chaude et supportant un passage au four à micro-ondes, avec en prime un look esthétique, sans vernis ni peinture.

Après un lavage à grande eau, les palmes sont séchées au soleil. Une fois les feuilles collectées, Franceska Spéville, la femme aux commandes du projet, les place dans des machines de compression. «La machine doit atteindre une température moyenne de 200 degrés. Une fois les feuilles bien installées, elles prennent la forme d’une assiette», précise-t-elle.

Le concept de couvert en feuille n’est pas nouveau en Afrique. Les feuilles de bananier sont utilisées dans certains restaurants comme couverts de table. Au Cameroun, elles servent d’emballage pour la cuisson de mets locaux.

Commercialiser ce nouveau modèle peut permettre aux habitants les plus pauvres de l’île de subvenir aux besoins de leurs familles.

La gamme propose cinq types d’assiettes entre 10 cm et 30 cm, avec des prix allant de Rs 5 à Rs 30 en fonction de la taille de l’assiette (entre 80 et 500 FCFA).

L’utilité de ce projet repose dans la lutte contre la pollution des déchets plastique et du polystyrène, matériaux généralement utilisés pour la fabrication des couverts.

Outgrowing souhaite bénéficier d’une plus grande visibilité pour se faire de nouveaux clients hors de Bel-Ombre, son lieu d’implantation. Pour y arriver, Franciska Spéville a besoin de plus de sponsors et de volontaires pour l’aider financièrement.

Aïsha Moyouzame