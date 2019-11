KmerPad, une jeune entreprise camerounaise primée pour son action dans le secteur de l’hygiène féminime

(Agence Ecofin) - Du 4 au 11 novembre 2019, se tient la 10ème édition de la semaine de la finance solidaire dans la ville de Yaoundé. Le concours récompense des projets à fort impact social ou environnemental qui ont bénéficié du soutien de la finance solidaire pour se développer.

Pour les Grands Prix de la finance solidaire 2019, KmerPad remporte le Prix Solidarité internationale, l’une des six récompenses de la compétition. KmerPad est une jeune entreprise camerounaise spécialisée dans la sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène féminine. Elle a ouvert à Yaoundé une structure de production et de distribution de serviettes hygiéniques lavables.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 40 millions de Francs CFA en 2018, KmerPad a déjà distribué au Cameroun et dans les pays voisins plus de 238 000 serviettes hygiéniques lavables, sensibilisé à l’hygiène menstruelle 4440 personnes dans des écoles, des communautés rurales et urbaines, des prisons ou des camps de réfugiés.

L’entreprise dirigée par 4 co-fondateurs emploie 20 salariés et ambitionne d’étendre son activité dans les sous-régions Afrique centrale et Afrique de l’Ouest.

Le Prix Solidarité internationale est une marque de confiance qui vient à coup sûr permettre à KmerPad d’atteindre son nouvel objectif, celui de trouver de nouveaux partenaires financiers.

Aïsha Moyouzame