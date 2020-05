Venture for Africa lance un programme pour le renforcement des compétences dans la gestion des start-ups

(Agence Ecofin) - Venture for Africa, un accélérateur de projets qui est essentiellement actif via internet, a lancé un appel à candidatures pour la participation à un programme visant à mettre en relation des talents du monde entier et les start-ups africaines dans le but de construire de la ressource humaine dans le secteur. Pour cette édition, les start-ups kenyanes Sokowatch, Turaco et OkHi travailleront avec les nouveaux talents qui seront sélectionnés.

Fondé par les entrepreneurs Tobi Lafinhan, Stephanie Gogo, Aaron Fu et Thea Sokolowski, Venture for Africa propose de trouver des solutions aux défis auxquels sont confrontées les start-ups en Afrique lorsqu'il s'agit de combler les lacunes en matière d’expertise. L’idée est de former des personnes capables de répondre aux besoins en compétences des entreprises évoluant en Afrique.

Les dépôts de candidatures sont possibles via le site Web de Venture for Africa. Pour cette année, le programme offre des formations en marketing, en finance, en management, en science des données et en ingénierie. Après la formation, les boursiers seront soumis à un autre processus rapide de candidature pour des rôles effectifs dans les start-ups kényanes participantes.

Compte tenu de la crise actuelle de Coronavirus, le programme se fera à distance. Venture for Africa et les start-ups participantes envisagent de démarrer le programme avant le 1 Juin 2020.

Aïsha Moyouzame