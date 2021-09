A 30 ans, le Nigérian Raymond Onovwigun dirige une multinationale de métallurgie au Royaume-Uni

(Agence Ecofin) - Raymond Onovwigun, entrepreneur d’origine nigériane, propose des métaux non-ferreux recyclés avec sa start-up Romco Metals. Sa mission, réduire l’exploitation des minerais sur le continent africain.

Romco Metals, multinationale britannique, est spécialisée dans le recyclage de métaux non-ferreux. Axée sur les marchés émergents, elle est présente au Nigeria et au Ghana, et crée des lingots de métal utilisables dans une grande variété de secteurs, ce qui réduit les besoins d'extraction de matières premières. L'aluminium est le principal produit recyclé, utilisé dans la fabrication de récipients pour aliments et boissons, d’équipements médicaux, de pièces automobiles ou encore de batteries. Son offre comprend également du cuivre, plus récent ajout à sa chaîne de production.

Co-fondée en 2015 par Raymond Onovwigun, entrepreneur d’origine nigériane, Romco Metals se veut une entreprise à impact communautaire et mondial. Raymond était censé étudier l'économie à l'Université de Roehampton, mais il a abandonné ses études et suivi des cours de plomberie, passionné par cette activité depuis l’enfance.

« Les pays émergents sont les plus affectés par l'exploitation minière irresponsable. L'Occident en profite, malgré les principes durables et les taux élevés de recyclage des déchets chez eux », a-t-il déclaré via le canal Sustainable Brands.

Les mauvaises pratiques de gestion des déchets, les faibles taux de recyclage et le déversement illégal de matériaux toxiques provenant de conteneurs expédiés de l’Occident sont des problèmes qui touchent le continent africain depuis de nombreuses années. Raymond Onovwigun s'est donné pour mission de sensibiliser l'opinion publique à ces questions et de susciter des changements positifs sur le terrain.

En plus de contribuer à atténuer l’exploitation de minerais, les métaux recyclés présentent des avantages considérables en matière de décarbonisation. Selon le promoteur, le recyclage de l'aluminium à lui seul consomme 95 % d'énergie en moins que l'extraction de minerais vierges, et émet 92 % de CO 2 en moins. À un niveau plus large, Romco contribue également à relever un défi majeur auquel l'Afrique est confrontée dans le traitement de ses déchets : le manque d'infrastructures.

À ce jour, la start-up a recyclé plus de 21 700 tonnes d'aluminium et plus de 1 000 tonnes de cuivre. Par rapport à l'extraction de minerai vierge, cela représente près de 67 500 tonnes métriques de CO 2 en moins, et près de 138 350 mètres cubes de déchets triés en décharge d’après Raymond Onovwigun. Ce dernier prévoit de s’attaquer à d'autres métaux de base tels que le plomb, le zinc et l'acier.

Le jeune entrepreneur veut faire fonctionner 7 usines de recyclage sur 3 continents au cours des cinq prochaines années. Prochain cap, le Burkina Faso, où il envisage d’établir une présence permanente pour l'approvisionnement en matières premières.

Aïsha Moyouzame