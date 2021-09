Aminata Sow Ndiaye primée pour son projet de valorisation de l’oignon sénégalais

(Agence Ecofin) - Le Sénégal enregistre une surproduction d’oignons, entraînant de grosses pertes de récoltes, faute d’équipements de transformation. Aminata Sow Ndiaye a créé une entreprise de produits dérivés. Son projet a déjà reçu plusieurs récompenses, dont le prix Convergences Sénégal 2021 en France.

PCCR (Produits culinaires pour cuisine rapide) est une entreprise sénégalaise de transformation de denrées agricoles en produits dérivés. A travers un processus industriel, son produit phare, l’oignon, est conditionné en surgelé, en poudre et en séché. L’entreprise dispose d’un séchoir solaire qui traite 1 à 3 tonnes par jour. Le projet consiste aussi à aider les producteurs à mettre en place de meilleures conditions de stockage et de conservation de l’oignon.

En 2012, Aminata Sow Ndiaye lance son projet avec deux associés. Elle a développé cette idée pour minimiser les pertes et valoriser cet ingrédient incontournable de la cuisine sénégalaise et africaine. Durant son parcours, elle bénéficie du soutien de plusieurs structures d’accompagnements.

« Nous sommes loin du marché où les vendeurs découpent l’oignon sans respect des mesures d’hygiène (…) Nous avons fait les analyses chimiques, microbiologiques et sensorielles », a-t-elle rapporté sur Le Point Afrique.

Le Sénégal est théoriquement autosuffisant en oignons, puisque sa production dépasse de plus de 100 000 tonnes ses besoins, selon Babacar Sembene, commissaire aux enquêtes économiques au ministère sénégalais du Commerce. Cependant, le pays continue d’importer des oignons d’Europe. La filière souffre de pertes de production importantes, dues à de mauvaises conditions de stockage. Chaque année, près de 30 % de la production est perdue, et en 2021, le pays a atteint des records de pertes.

Au ceci s’ajoutent des semences de qualité moindre, une pluviométrie trop élevée, des pratiques non réglementaires, sans parler des infrastructures de transport défaillantes. En conséquence, les producteurs sont contraints de liquider leurs récoltes à faible prix sur un marché saturé. Pour les experts locaux, seule la mise en place d’une stratégie d’écoulement viable pourrait relever la filière.

PCCR va tout d’abord permettre de réduire les pertes post-récolte, ce qui va aider les producteurs à se faire plus de bénéfices. Pour les restaurateurs et les ménages, ils auront accès à des produits à base d’oignons toute l’année, ce qui leur fera gagner du temps en cuisine. Enfin, le projet participe au développement de la chaîne de valeur dans l’agroalimentaire.

En cours de création juridique, PCCR compte s’installer à Dakar et travailler sur la production d’oignons issus de la zone maraîchère des Niayes. Aminata Sow Ndiaye teste actuellement des sauces à base d’oignon. Elle envisage aussi de s’intéresser à une autre spécialité sénégalaise, la tomate. Le projet va permettre de valoriser la filière locale en transformant le produit par un traitement thermique, pour conserver des tomates pelées entières.

La jeune femme a déjà reçu de nombreuses distinctions, dont la plus récente, le prix Convergences Sénégal 2021 au Forum Convergences en France. Ce concours co-organisé avec le Colab, laboratoire d’innovation en Afrique de l’Ouest, est porté par l’IRD, le Ministère des Affaires étrangères, Bond’Innov et Make Sense. Une récompense de plus, qui l’aidera probablement à réaliser son ambition de conquérir la sous-région avec ses produits.

Aïsha Moyouzame