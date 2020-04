Au Burkina Faso, Léonie Kaboré propose des arômes naturels aux épices locales

(Agence Ecofin) - Léonie Kaboré (photo) est la fondatrice de Biocube, une entreprise spécialisée dans la production d’arômes naturels à base d’épices locales. Elle utilise du bœuf, du poulet et des crevettes qu’elle aromatise au soumbala (une épice utilisée en Afrique de l’Ouest) et aux fines herbes.

Les arômes issus d’un processus industriel seraient fabriqués avec plus de 15 ingrédients différents. Par ailleurs, ils contiendraient une énorme quantité de sel et d’additifs alimentaires composés de féculents et de sucres, favorisant l’obésité et les maladies cardiaques.

Léonie Kaboré a constaté une forte demande pour les arômes naturels, malheureusement insatisfaite à cause de leur rareté sur le marché, ce qui oblige les consommateurs à utiliser les arômes chimiques pour relever le goût des repas. C’est de là que lui est venue l’idée de créer son entreprise.

Les prix des produits sont accessibles pour toute personne à revenu moyen. Pour une boîte ou un sachet d’arôme, le consommateur dépense 1 500 FCFA, soit 2, 28 euros. Les produits sont disponibles directement au siège de Biocube et dans certains espaces de commerce alimentaire au Burkina Faso.

Léonnie Kaboré emploie environ 5 personnes. En créant des emplois à travers sa jeune entreprise, elle espère contribuer au développement socioéconomique du Burkina Faso.

Aïsha Moyouzame