Niger: Yabe Production, l'entreprise qui fabrique et commercialise la poudre de tomate

(Agence Ecofin) - Yabe Production est une entreprise qui a trouvé le moyen de récupérer les excédents de production de tomate par la transformation de la tomate en poudre. Les excédents sont achetés auprès des coopératives agricoles. Une fois tranchées, les tomates sont séchées grâce à un séchoir minéral inventé par Alfari Yacouba, le fondateur de Yoba. Elles sont ensuite broyées et emballées dans de petits sachets. Pour faciliter la préparation des plats cuisinés, une petite quantité d'épices est ajoutée à la tomate séchée avant le broyage. Cette poudre de tomate n'incorpore ni colorants ni conservateurs. Elle a une durée de conservation d'un an et demi.

Le Niger est le pays du Sahel le plus touché par la sécheresse. Cette situation entraîne des pénuries de denrées alimentaires où la tomate se fait rare. Yabe transforme la tomate en période de récolte pour éviter la pénurie sur le marché en saison sèche. Cette initiative permet également d'éviter le gaspillage et réinsérer la surproduction dans la chaîne de consommation.

Yabe Production est un projet à fort impact économique au Niger. Il permet aux producteurs maraîchers d'écouler et surtout de vendre l'ensemble de leur production, améliore leurs revenus et favoriser l'autonomisation financière des agriculteurs, crée des emplois pour assurer la transformation de la tomate en poudre de tomate et apporte une solution au problème de pénurie de tomate au Niger hors des période de production.

Les sachets de poudre de tomate sont vendus sur le marché à un prix abordable. En 2016, Yabe Production a transformé 15 tonnes de tomate fraîche, et avait déjà embauché quatre personnes, dont deux à plein temps.

Toutefois, la difficulté liée à l'emballage de la poudre de tomate freine l'activité de l'entreprise. Le travail manuel nécessaire à l'emballage de grandes quantités de poudre de tomate est long et fastidieux. D'où la nécessité d’un investissement pour acheter une ensacheuse.

Tel : +227 9735 72 62

Email : yalfaribonkano@yahoo.fr

Aïsha Moyouzame