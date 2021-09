Djenabou Diallo promeut le chocolat guinéen au-delà des frontières

(Agence Ecofin) - Après avoir conduit plusieurs études sur le cacao de la Guinée, Djenabou Diallo a découvert son potentiel et décidé de se lancer dans la transformation de fèves en produits alimentaires et cosmétiques. Sa marque, Zeina Cacao, est très prisée par la diaspora.

Dans le quartier de Sonfonia situé à Conakry, l’entreprise Zeïna Cacao s’est spécialisée dans fabrication du chocolat et de produits dérivés du cacao guinéen comme les crèmes pour la peau. La petite usine de transformation a pour objectif de valoriser le cacao local non seulement sur le territoire national, mais aussi à l’étranger. Les fèves sont d’abord séchées au soleil, puis passées dans une machine pour trifurcation. Les graines sont nettoyées et séparées pour être transformées en beurre et en poudre de cacao.

C’est après l’obtention de son diplôme de spécialiste du cacao, que Djenabou Diallo (à droite sur la photo), la fondatrice, a entamé un projet de recherche financé par le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAO) en 2018. Elle a également bénéficié d’un accompagnement de la Banque Mondiale. Selon elle, le cacao de la Guinée est naturel et attire de nombreux industriels. Cependant, sa culture peine encore à se développer en partie à cause des maladies et du manque d’infrastructures.

La filière cacao en Guinée constitue un précieux outil de développement économique et social. D’après les derniers chiffres de l’agence guinéenne de promotion des exportations (Aguipex), la production annuelle est estimée à 10 000 tonnes, dont 8 700 tonnes exportées. La part du pays dans la production mondiale s’élève à seulement 0,2%. Ces niveaux sont en deçà des capacités réelles du pays selon l’Aguipex.

A travers son initiative, Djenabou Diallo crée de l’emploi pour une dizaine de personnes, en majorité des femmes. Elle contribue également au développement industriel de la filière. La Guinée manque d’équipements et d’expertise, ce qui freine le développement de l’industrie locale. L’entreprise doit aussi faire face à la faible intensité du courant électrique et aux coupures. Ces pannes fréquentes mettent les machines à rude épreuve et causent des dommages sur les équipements de l’usine de transformation.

Malgré les difficultés, la demande en chocolat et produits cosmétiques de la marque est croissante. Pour mieux promouvoir ses produits, la jeune entrepreneure a mis en place une plateforme de communication sur les réseaux sociaux. Cela permet aux Guinéens vivant au pays et à la diaspora de découvrir son activité, et de lancer leurs commandes en ligne.

Djenabou Diallo a reçu plusieurs prix pour l'encourager à continuer à promouvoir le cacao guinéen. Elle encadre des groupes de femmes productrices en région forestière dans le sud de la Guinée, afin d’améliorer leurs rendements. A ce jour, Zeïna Cacao exporte ses produits aux USA, au Canada, au Mali, au Sénégal, en France et aux Pays-Bas.

Aïsha Moyouzame