Côte d’Ivoire : Jely Group et Expérience Pour Tous offrent une formation sur la création d’entreprise aux étudiants de l’UVCI

(JELY GROUP) - Jely Group et la Fondation Expérience Pour Tous (EPT) ont offert ce jeudi 6 mai dernier une séance de formation aux étudiants de l’Université Virtuelle de Cote d’Ivoire (UVCI) sur le thème de la « Création d’entreprise à l’ère du numérique ».

Animée par Mamadou Kouyaté, Managing Partner de Jely Group, cette session de formation, qui s’est tenue par visioconférence, avait pour objectif de donner aux participants des outils pratiques et des solutions pragmatiques pour la création et la gestion d’une entreprise à l’ère des TIC (Technologies de l'information et de la Communication).

En effet, l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est un établissement d’enseignement à distance créé par le gouvernement ivoirien en 2015 pour développer l'utilisation des TIC dans l’enseignement et pouvoir ainsi former un plus grand nombre d’étudiants sans rogner sur la qualité.

Pour Mamadou Kouyaté, « le modèle de formation avant - gardiste de l’UVCI est aujourd’hui en phase de devenir la norme dans le secteur de l’enseignement supérieur, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle occasionnée par le Covid19. Il est donc tout à fait naturel que Jely Group, en tant que spécialiste du financement et de la restructuration des PME, contribue à travers cette formation à l’émergence de futures PME solides et viables et des futurs champions ».

A propos de Jely Group

Jely Group est le premier cabinet de conseil dédié aux PME, et propose à ses clients une approche globale allant de la restructuration au financement en passant par le recrutement. Les équipes de Jely Group ont également accompagné des institutions de développement dont la Banque Africaine de Développement (BAD) et des fonds d’investissement.

https://www.jely-group.com/

info@jely-group.com

A propos de la Fondation Expérience Pour Tous

La Fondation Expérience Pour Tous (EPT) est une initiative citoyenne qui œuvre gratuitement pour l'insertion professionnelle des jeunes ivoiriens à travers des formations et des programmes de mentoring. Depuis sa création en 2015, plus de 10 000 jeunes ivoiriens ont bénéficié gracieusement des programmes de ladite fondation dans des universités privées (Iua, Etic, Isgema, etc…), publiques (Université Alassane Ouattara et UVCI), que d’organisation de la société civile telles que la Plate-Forme des Femmes pour Gagner.

A propos de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire

Créée par le décret n° 2015-755 du 09 décembre 2015, l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est une université publique ivoirienne d’enseignement supérieur, dont la particularité réside dans la dispensation de l’enseignement à distance. L’UVCI revendique aujourd’hui plus de 10 000 étudiants.

Lien de la formation