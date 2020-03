Lisette Atangana professionnalise les services d’entretien ménager au Cameroun

(Agence Ecofin) - Lisette Atangana est une entrepreneure qui souhaite formaliser le secteur des services à la personne au Cameroun. Son agence dénommée Marly Services et située dans la ville de Yaoundé, propose entre autres activités le placement du personnel de maison, de bureau et d’appui, et offre des formations pour améliorer la qualité des prestations des agents.

Pour Lisette, le marché des entreprises de placement au Cameroun a connu des débuts difficiles. Il ne bénéficie pas toujours d’un cadre professionnel qui saurait garantir la sécurité des employés souvent sous-payés ou victimes d’abus. C’est pour résoudre le problème qu’elle a créé une plateforme d’encadrement et de professionnalisation de petits métiers.

L’objectif de Marly Services est de garantir la qualité des services d’entretien auprès des particuliers, tout en permettant aux employés de rentabiliser leurs différentes activités. « Tous les dossiers de nos employés sont renseignés, leur domicile est connu et une lettre de garantie est signée pour assurer la fiabilité de notre processus de recrutement. Les clients ont apprécié notre offre et n’hésitent pas à nous recommander à d’autres personnes » a confié la jeune femme.

Quatre années après le lancement de Marly Services, l’entreprise comptabilise un millier de placements d’agents à Yaoundé, pour une clientèle de plus en plus grandissante. Lisette Atangana n’hésite pas à encourager les jeunes à embrasser une activité de ce domaine, qu’elle qualifie de secteur plein d’avenir au Cameroun.

Aïsha Moyouzame