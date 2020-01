Tanzanie : Balbina Gulam forme des employés de maison et leur donne accès à un marché du travail décent

(Agence Ecofin) - Balbina Gulam, 21 ans, est la fondatrice de Huduma Smart, une entreprise qui forme des travailleurs domestiques et les met en relation avec les employeurs grâce à une plateforme en ligne. Les employeurs peuvent ainsi recruter les travailleurs en fonction de leurs exigences. Huduma Smart fournit également une assurance maladie et des contrats à son personnel, pour rendre leur travail acceptable.

Militante pour l’égalité, Balbina se passionne pour l’amélioration des conditions de travail des domestiques. Son objectif est de faire reconnaître ce travail au niveau national et international comme une activité décente qui peut conduire à l’autonomie des travailleurs, et plus loin, à la croissance économique d’un pays.

L’initiative de la jeune entrepreneure a déjà séduit les populations de sa communauté. Désormais, Balbina souhaite former des milliers de personnes issues des zones rurales de la Tanzanie, au travail domestique.

Pour rappel, Huduma Smart fait partie des meilleurs projets du Prix Anzisha 2019, une compétition qui prime les jeunes entrepreneurs de moins de 22 ans.

Aïsha Moyouzame