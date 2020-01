Zambie : la startup Dytech Limited recycle les déchets de bois pour fabriquer des ruches d’abeilles

(Agence Ecofin) - ZamHives est l’initiative de l’entreprise Dytech Limited, qui utilise les déchets de bois provenant des entreprises de transformation du bois et des plantations, pour fabriquer des ruches d’abeille à double étage, destinées aux apiculteurs des zones rurales de la Zambie.

Selon Hazy Chilwana, le fondateur de Dytech Ltd, l’idée c’est de fabriquer des ruches d’abeilles à faible coût pour engager les apiculteurs dans une production accrue, pour l'exportation du miel local vers les marchés internationaux.

Les ruches de Zamhives sont vendus à 4 USD environ. A ce prix, l’entreprise veut aider les personnes impliquées dans la chaîne de l’apiculture à dépenser peu dans la production de miel, tout en générant plus de revenus de leur activité.

L’entreprise est soutenue par des partenariats nationaux et internationaux et a déjà remporté plusieurs prix qui ont contribué à son développement, rapporte le site SEED. Hazy Chilwana vise désormais les pays tels que l'Allemagne, la Chine, l'Égypte et l'Afrique du Sud.

Aïsha Moyouzame