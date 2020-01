Des étudiants sud-africains s’inspirent de l’architecture traditionnelle du Maroc pour fabriquer des maisons écologiques

(Agence Ecofin) - Mahali Team est une équipe d’étudiants sud-africains qui construit des maisons écologiques avec une structure modulaire, qui s’adapte en fonction des besoins du nombre de locataires et des saisons. La maison entièrement fonctionnelle calque l’architecture traditionnelle marocaine et utilise l’énergie solaire comme source d’électricité.

La structure innovante de la maison, fondée sur des principes de l’utilisation circulaire des ressources, inclut des équipements qui permettent de fournir de l'ombre, de collecter l'eau de pluie et de de la filtrer, de produire et stocker de l’énergie propre, par exemple. Les étudiants ont utilisé une coque de conteneur, le bois, et les matériaux de l’artisanat pour construire la maisonnée.

L’objectif de Mahali Team est de concevoir une petite maison adaptée aux climats africains, et avec pour finalité de proposer des constructions modernes et moins chères, pour les personnes à revenus modestes comme les étudiants, les familles pauvres et les chercheurs d’emploi.

Les premiers modèles ont été construits au Maroc et inaugurés lors du Solar Decathlon Africa, une compétition internationale qui encourage l’innovation au sein des universités. Mahali Team est actuellement à la recherche de partenaires et d’investisseurs pour développer ses activités.

Plus d’informations ici

Aïsha Moyouzame