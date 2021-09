Au Ghana, la marque de riz local Nana's Rice veut remplacer les importations

(Agence Ecofin) - Le riz produit au Ghana est moins prisé que le riz importé en partie à cause du manque d’équipements de traitement adéquats. Pour Owusu-Achau, il s’agissait d’une opportunité de développer l’industrie locale en mettant sur le marché la marque Nana’s Rice.

Agro Kings, entreprise agroalimentaire, commercialise sur le marché ghanéen la marque de riz Nana's Rice. Dans la capitale Accra, environ 200 magasins de proximité écoulent son produit. L'entreprise a également pénétré le marché de l'exportation en ciblant les Africains de la diaspora. Ses produits sont vendus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne.

Owusu-Achau, le fondateur, a eu une brillante carrière professionnelle aux Etats-Unis, mais a choisi de rentrer au Ghana pour mettre ses compétences au service de son pays. En 2017, il fait ses premiers pas dans la production rizicole. De passage dans une région rurale, il se voit remettre par le chef local du riz cultivé par les petits exploitants. L’ayant cuisiné chez lui, il lui trouve bien meilleur goût qu’au riz auquel il était habitué.

Il a donc saisi l’opportunité et décidé de collaborer avec des agriculteurs locaux. Le riz a été conditionné dans un emballage de classique, et il en a fait la promotion auprès de ses contacts WhatsApp.

« J'ai dit sur mon statut WhatsApp que je vendais du riz de bonne qualité, fabriqué localement. En deux heures environ, j'ai vendu tous les sacs », explique-t-il sur How We Made It In Africa.

Owusu-Achau a néanmoins découvert que la production d'un riz de meilleure qualité est plus coûteuse, car elle nécessite une approche agricole moderne. Au Ghana, le riz importé est généralement plus cher. Selon lui, une grande partie du traitement du riz local est effectuée par de petits exploitants agricoles utilisant des machines archaïques, ce qui en compromet la qualité. Il affirme que le prix du Nana's Rice est supérieur à celui de la plupart des riz produits localement, mais qu'il est généralement moins cher que les variantes importées.

La demande pour le Nana's Rice a très vite augmenté, et il a accéléré la production en portant à 25 le nombre d'agriculteurs de son réseau. Ce nombre n'a cessé d'augmenter et l'entreprise travaille actuellement avec plus de 300 petits exploitants. L’entrepreneur a basé sa stratégie marketing sur le conditionnement afin de rivaliser avec les marques importées.

« Nous dépensons un peu plus pour la production et la fabrication d'emballages attrayants. Les gens pensent que les produits locaux ne sont pas de bonne qualité quand ils ne sont pas emballés correctement. Nous voulons que les Ghanéens sachent qu'il est possible de produire au même niveau d'excellence que les marques importées, voire mieux. »

Au départ, l'introduction du produit dans les magasins de détail fût l’un des challenges les plus difficiles de l'entreprise. Par ailleurs, certains agriculteurs ne livraient pas toujours la matière première dont Agro Kings avait besoin. Autres défis, le mauvais état des réseaux routiers et la gestion d'un groupe d'agriculteurs dispersés. Pour y remédier, l’entrepreneur a acquis ses propres terres et a employé ces agriculteurs. L’entreprise dispose également d'une flotte de quatre véhicules pour assurer le transport.

Pour le moment, l'usinage du riz est actuellement sous-traité à un tiers, mais Agro Kings collecte des fonds pour construire son propre entrepôt et sa propre usine. A l’avenir, Owusu-Achau espère entrer dans les grands supermarchés et élargir sa clientèle à l’international. Les consommateurs exigeant de plus en plus des aliments sains, il compte également exploiter cette tendance en introduisant le riz brun dans son catalogue de produits.

Aïsha Moyouzame