Entretien avec Romaric Adekambi, co-fondateur de Agone Drone, sur la vulgarisation de l’usage des drones au Bénin

(Agence Ecofin) - Romaric Adekambi est le co-fondateur de Agone Drone, une agence de location de drones pour les professionnels du secteur audiovisuel. Avec une équipe de quatre jeunes, il a décidé de se lancer dans le domaine après avoir constaté que les nouvelles technologies restent encore peu connues au Bénin. Dans cet entretien, Romaric Adekambi présente l’apport de son projet pour la vulgarisation de ces dernières.

Agence Ecofin : Votre intérêt pour la promotion des nouvelles technologies est né du constat que l’utilisation des drones n’est pas courante au Bénin. Comment expliquez-vous cela ?

Romaric Adekambi : Lors de vacances entre amis, courant été 2018 à Cotonou, nous avions utilisé notre drone pour prendre des photos et des vidéos souvenirs de notre séjour. Nous avons remarqué l’enthousiasme des personnes qui nous voyaient l’utiliser et qui souhaitaient avoir plus d’informations sur le drone, ses usages, son pilotage et ses fonctionnalités.

Agence Ecofin : A qui s’adresse précisément l’offre de Agone Drone ?

Romaric Adekambi : Tout d’abord, nous tenons à préciser que notre cible principale, ce sont les agences de communication digitale, les photographes et les autres acteurs du domaine audiovisuel. Nous proposons également notre offre à d'autres structures auxquelles les vues de haut sont utiles dans leurs activités, comme les agences immobilières et les chaînes de télévision.

Agence Ecofin : Agone Groupe a pour but de promouvoir l’usage du drone au sein des populations et des entreprises. Quels sont les services que vous proposez ?

Romaric Adekambi : En plus de la production de photos et de vidéos de communication, nous proposons des activités d'initiation au pilotage et de découverte de paysages à travers des expériences immersives. Pour cela, nous associons le drone au casque VR.

Agence Ecofin : Quelle est la plus-value de votre entreprise par rapport à la concurrence ?

Romaric Adekambi : Agone Drone est l’une des premières structures au Bénin à proposer l'expérience de la réalité virtuelle associable au pilotage du drone. Nous proposons également une offre complète de réalisation d’un projet créatif d’imagerie, en mettant à disposition un pilote et un accompagnement pour le montage post-production.

Agence Ecofin : Agone Groupe contribue au développement du Bénin, notamment avec la création d’emplois et la promotion du tourisme par les vidéos aériennes de drone. Comment comptez-vous développer votre projet ?

Romaric Adekambi : Pour les 3 prochaines années, nous comptons proposer une gamme élargie de drones adaptés à tous les besoins (imagerie, événementiel, agronomie et bien d’autres). La structure souhaite également améliorer l'expérience de la réalité virtuelle pour la découverte du pays.

Entretien réalisé par Aïsha Moyouzame