Ces étudiants africains veulent concevoir un modèle de traduction de langue locale par intelligence artificielle

(Agence Ecofin) - Bonaventure Dossou et Chris Emezue sont des étudiants et chercheurs en intelligence artificielle originaires respectivement du Bénin et du Nigéria. Ils étudient le traitement de langue naturel (une branche de l’IA qui aide les ordinateurs à comprendre les langues), pour développer un modèle de traduction de la langue fon en français.

Les peuples Fons constituent le plus important groupe ethnolinguistique du Bénin, avec près de 50% de la population totale, et la langue est aussi parlée au Nigeria et au Togo. Comme toutes les autres langues véhiculaires africaines, le fon est peu utilisé dans le domaine de la technologie en raison du manque de données et de la non-standardisation de celle-ci.

Le traducteur dénommé FFR est semblable à Google translate. Encore en phase de développement, cette invention pourrait permettre de représenter les langues africaines dans les recherches en IA et faciliter la communication entre les personnes d’ethnies différentes.

Les deux étudiants espèrent ainsi combler le fossé linguistique, afin que les langues africaines soient prises en compte dans l’enseignement ou dans la création de dispositifs technologiques.

Aïsha Moyouzame