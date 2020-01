Ghana : des vélos en bambou facilitent le transport des populations

(Agence Ecofin) - Bamboo Bikes est une entreprise qui propose des vélos avec une armature entièrement fabriquée à partir de bambou naturel, passé au fumage et au chauffage afin d’éviter les fissures. Il est ensuite collé en appliquant des adhésifs avant d'être enveloppé de fibres. Les pédales et les roues sont assemblés avec les matériaux habituellement utilisés dans la fabrication des vélos.

Bernice Dapaah, la fondatrice de Bamboo Bikes, s'est associée au réseau local de bambou et de rotin pour lancer son initiative. Selon elle, les vélos en bambou ne facilitent pas seulement le transport des plus pauvres, ils permettent également aux travailleurs d’éviter le trafic routier en zones urbaines.

Depuis sa création, l’entreprise a remporté plusieurs récompenses et a obtenu des soutiens financiers et techniques pour se développer. Elle a également reçu les encouragements de l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-Moon.

Selon AfroTech Newz, Bamboo Bikes a déjà vendu plusieurs milliers de vélos au Ghana et dans d’autres pays. A ce jour, Bernice travaille avec plus de 40 employés essentiellement constitués de jeunes et des femmes. A l’avenir, elle envisage de proposer ses vélos aux écoliers des zones rurales du pays.

Aïsha Moyouzame