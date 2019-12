Wakilare: l'initiative guinéenne qui transforme les mendiants handicapés en entrepreneurs

(Agence Ecofin) - Wakilare est une entreprise qui forme les mendiants handicapés de la capitale Conakry à l'entrepreneuriat. L'idée c'est de permettre aux handicapées de sortir de la mendicité pour une insertion socioprofessionnelle digne.

L'association propose des formations sur ces principaux axes: alphabétisation, cordonnerie, couture, entrepreneuriat et commercialisation des produits fabriqués par les handicapés.

Les produits fabriqués par les handicapés sont écoulés dans les boutiques et sur internet. Par exemple, pour la fabrication des chaussures, les employés fabriquent environ 30 paires de chaussures qui sont vendues à 4 euros environ. L'entreprise fabrique aussi d'autres produits comme les sacs, et les objets d'arts traditionnels. Cette activité permet à Wakilare d'avoir un revenu et de payer ses employés.

Bernard Tinkiano, lui-même handicapé, a eu la chance de bénéficier d’une formation en cordonnerie. À travers ce projet, il vise désormais la réinsertion des personnes handicapées en situation de grande précarité.

L'entreprise a déjà reçu un financement participatif. Cependant, elle est encore une start-up et a besoin d’appui extérieur pour la diversification de sa production et la visibilité qui lui permettront d’être rentable sur le marché local et international.

Plus d’information : https://www.fiatope.com/projects/sortir-de-la-mendicite-devenir-entrepreneur

Aïsha Moyouzame