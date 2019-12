Au Mali, Seynabou Dieng propose des sauces africaines précuites

(Agence Ecofin) - Maya est une entreprise agro-alimentaire qui propose des solutions de cuisson rapide des sauces, et des marinades fabriquées à partir d'ingrédients naturels locaux. Elle fournit une large gamme de produits comme la purée de piment, la sauce piment gingembre, la purée de tomates, les sauces tomates cuisinées aux épices du Mali et bien d'autres variétés de produits.

Seynabou Dieng a fondé l'entreprise Maya pour valoriser les produits issus de l’agriculture locale. La transformation agroalimentaire au Mali reste majoritairement traditionnelle, et la croissance du secteur profite plus aux importations qu’aux produits locaux. En plus de promouvoir la production locale, l'initiative de Seynabou permet de gagner du temps en cuisine.

En 2018, Maya a transformé 30 tonnes de légumes. Aujourd'hui, Seynabou Dieng emploie 10 personnes et espère obtenir un financement qui va lui permettre de transformer 55 tonnes en 2019 et acheter les équipements d'une plus grande production.

Aïsha Moyouzame