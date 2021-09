En Afrique du Sud, Shane Duthie veut apporter un regard neuf sur l’apiculture

(Agence Ecofin) - Les populations d'abeilles sont menacées en raison de l’action humaine et du changement climatique. Pour l’entrepreneur Shane Duthie, la solution se trouve dans la délocalisation des ruches des espaces urbains vers les zones plus sécurisées.

Bee Kulture, entreprise basée à Johannesburg en Afrique du Sud, propose un large éventail de services dans le domaine de l'apiculture. Parmi ses prestations, l’assistance aux clients dans la manipulation des ruches et du miel, des conseils, ou encore la fourniture de produits et marchandises apicoles. Elle offre aussi aux entreprises clientes de parrainer leurs ruchers. Ces dernières paient pour l'entretien et en retour, Bee Kulture appose sa marque sur leur site, comme label de qualité et d’engagement envers l'environnement.

Shane Duthie, le fondateur, a entamé l’activité il y a 18 mois. Sur Forbes, il confie que les populations d'abeilles sont menacées en raison du manque d'espace, des pesticides et de la pollution, mais aussi à cause du changement climatique. Il a également constaté que la moyenne d'âge de nombreuses personnes travaillant actuellement dans le secteur donne une réputation ‘’vieille école’’ à l’apiculture.

« Nous appartenons à l'Association d'apiculture du Sud à Johannesburg, et je me suis retrouvé la seule personne de moins de 50 ans là-bas. Cela se reflète également dans le secteur. Je voulais apporter une nouvelle marque sur le marché avec une nouvelle perspective, respectueuse de l'environnement ».

L’idée de déplacer les ruches au lieu de les détruire a déjà séduit plusieurs entreprises d’élimination de parasites. Shane Duthie travaille également avec les agriculteurs pour mettre des ruchers sur leurs terres.

« Cela aidera les agriculteurs en matière de pollinisation, en particulier les exploitations de macadamia. Cela peut augmenter leur rendement jusqu'à 30 %, rien qu'en ayant des abeilles sur place pour faire de la pollinisation croisée et travailler pour l'agriculteur. Nous venons juste de commencer ce processus et nous n'en sommes pas encore là, mais je vois cela comme un pilier important pour l'avenir », a-t-il ajouté.

Selon l’INRA, un institut français de recherche agronomique, 80 % des cultures dans le monde dépendent directement des pollinisateurs, qui sont à plus de 90 % des abeilles. Elles sont primordiales pour l’alimentation dans le monde. Contrairement aux autres entreprises d’élimination qui enlèvent et détruisent les ruches dans les propriétés, Bee Kulture les sauve en veillant à simplement déplacer le couvain et la cire avec les abeill

Bee Kulture s’est développée en moins de 2 ans, et compte aujourd'hui 38 ruches. Shane Duthie espère étendre son concept à toute l’Afrique du Sud. Pour y arriver, il organise des visites dans les écoles et des journées communautaires où il explique les avantages de la relocalisation des ruches, afin d’attirer les jeunes dans le secteur.

Aïsha Moyouzame