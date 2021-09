Lancement de 14 km, la première plateforme internationale dédiée aux mobilités vers l’Afrique

(14 KM ) - Les inscriptions sont ouvertes : les 16 et 17 septembre aura lieu la cérémonie de lancement de la plateforme dédiée aux mobilités vers l’Afrique. L’évènement qui se tiendra en ligne aura pour maîtresse de cérémonie l’entrepreneuse et chroniqueuse Hapsatou Sy.

Créée en 2020 par Keshia Dupros (photo), 14 km est une plateforme visant à offrir aux candidats à une installation en Afrique la possibilité d'interagir avec un écosystème adapté et regroupé en un seul lieu qu’il s’agisse d’organismes publics, institutions, entreprises ou d’associations.

Les 16 et 17 septembre 2021, la plateforme 14 km sera inaugurée à travers un évènement au cours duquel des personnalités de premier plan seront invitées à partager leurs expertises sur la thématique des mobilités vers l’Afrique. Parmi elles : S.E Gisèle Ndaya Luseba, Ministre du Genre, Famille et Enfant de la République démocratique du Congo ; S.E. Anna Bossman, Ambassadrice du Ghana en France ou encore Marion Navarre, Directrice Conseil et Capital humain chez Deloitte.

La rencontre qui se tiendra en ligne sera animée par la chroniqueuse et entrepreneuse Hapsatou Sy. Elle a exprimé son enthousiasme face au lancement de 14 km en ces mots : « Je suis honorée d’avoir été invitée à apporter ma contribution sur un projet d’une telle envergure. Cette rencontre qui marque le lancement de la plateforme 14 km sera l’occasion de mettre autour d’une même table des personnalités particulièrement au fait de cette thématique. Cela ne fait aucun doute que l’évènement sera riche tant dans les échanges que dans les enseignements qui en émergeront. »

Maklor Babutulua, journaliste modérateur de l’évènement a affirmé : « Cette rencontre marque le lancement d’un projet dont l’avenir est plus que prometteur. En proposant recenser l’ensemble des ressources nécessaires à une mobilité vers l’Afrique en un unique lieu, 14 km a le potentiel pour révolutionner ce secteur. Je suis donc très heureux d’avoir été nommé parrain d’un évènement d’une telle qualité. »

Keshia Dupros, fondatrice de 14 km a déclaré : « Après plusieurs mois de préparation, je suis particulièrement fière d’annoncer la tenue de la cérémonie de lancement de la plateforme 14 km. Aussi, je suis heureuse de compter parmi nos panélistes de prestigieuses personnalités qui nous partageront leurs précieuses réflexions tout au long de la rencontre. »

Pour s’inscrire à l’évènement

A propos de 14 km

Créée en 2020, l'initiative 14 km a pour ambition de devenir la première plateforme internationale autour des mobilités en Afrique. L'objectif de 14 km est de promouvoir et d’avoir un meilleur accès au savoir lié le continent, de favoriser une meilleure compréhension des régions africaines sans stéréotypes. Initiée par Keshia Dupros, 14 km veut ainsi devenir un acteur clé fournissant tous les outils nécessaires pour réussir et prospérer en Afrique. Son équipe est impliquée dans la construction de nombreux projets mettant en lumière les réussites et en créant des ponts interculturels forts.