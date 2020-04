Le Nigérian Chukwudi Anyanaso forme les femmes rurales à l’entrepreneuriat agricole

(Agence Ecofin) - Chukwudi Anyanaso est le promoteur de Y’ Agripreneurs, une initiative d’encadrement des femmes rurales à travers l'éducation à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises agricoles au Nigéria. L’entreprise propose des programmes audio et vidéo sur la pisciculture et le jardinage, et permet à ces femmes d’obtenir des prêts à l'investissement agricole à petite échelle.

Y’ Agripreneurs a été lancé dans le but de donner aux exploitantes agricoles des milieux défavorisés les moyens d'augmenter leurs revenus et de devenir économiquement indépendantes.

A travers ce programme, Chukwudi Anyanaso a déjà formé 680 femmes en pisciculture, en fabrication d’aliments pour poissons et en commerce. Environ 356 femmes qu'il a formées ont créé leur propre entreprise piscicole. Son initiative a également permis la création de 6 fermes aquacoles communautaires appartenant à des femmes, dans les États d'Imo et d'Ebonyi.

Chukwudi prévoit d’élargir son programme pour créer 43 000 entreprises agroalimentaires rurales gérées par des femmes à travers le Nigéria.

Aïsha Moyouzame