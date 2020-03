Au Niger, Mariama Mamane transforme les plantes nuisibles en électricité et en biogaz

(Agence Ecofin) - Mariama Mamane est une ingénieure d’origine nigérienne, et fondatrice de Jacigreen, une entreprise qui développe un procédé de transformation de jacinthes d’eau en biogaz et en électricité au Burkina Faso.

La jacinthe d’eau est une plante aquatique envahissante qui pousse au-dessus des cours d’eau. Cette ressource renouvelable est déjà exploitée par de nombreux entrepreneurs environnementaux pour la fabrication de compost naturel et de briquettes de combustibles, en raison de son abondance.

Son projet, encore en phase d’essai, consiste à « retirer la jacinthe d’eau, la faire fermenter, puis la transformer en engrais ou compost destinés aux agriculteurs. Lors de la création de cet engrais s’échappe également un gaz, récupéré et envoyé dans un générateur pour fournir les familles en électricité », explique Mariama sur Mediaterre.

Mariama Mamane a été désignée en 2017 lauréate du prix Young Champions of the earth pour la région Afrique, décerné par ONU Environnement. D’ici 2021, elle envisage de construire une unité de transformation de jacinthes d’eau pour fournir 500 ménages en biogaz et en électricité, et plus d’un millier d’agriculteurs en engrais naturel.

Aïsha Moyouzame