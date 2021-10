CookieLabs met l’IA au service des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Le virus du Swollen-shoot détruit chaque année environ 300 000 plants de cacaoyers en Côte d’Ivoire. Pour y remédier, l’entrepreneur Auger Seoulou mise sur l’IA et l’analyse des données, et sa solution a déjà contribué à sauver plusieurs milliers d’hectares de cultures.

CookieLabs, entreprise spécialisée dans la collecte et l’analyse de données agricoles avec l’intelligence artificielle et le big data, a mis en place une solution technologique permettant une gestion optimale des plants de cacaoyers en Côte d’Ivoire. Elle dispose d’une plateforme web qui permet aux agriculteurs de surveiller la santé de leur production, notamment en détectant et en prévenant certaines maladies comme celle causée par le virus du swollen-shoot.

A l’aide de drones et de capteurs, l’équipe de CookieLabs collecte des données dans les plantations et les analyse. Les résultats sont mis à la disposition des agriculteurs à partir d’une application mobile, avec des données précises comme la géolocalisation des plans infectés. Les principales cibles de l’offre sont les agriculteurs, les coopératives agricoles et les cabinets de recherches.

Auger Seoulou, le promoteur, est un ingénieur qui veut mettre les nouvelles technologies au service de l’amélioration de la filière cacao dans son pays. Sa solution est salvatrice pour les petits exploitants, victimes depuis environ 20 ans du virus de l'œdème des pousses du cacaoyer. L’un d’eux témoigne :

« Nous les producteurs, on compte sur cette technologie pour garder nos cultures saines et avoir un meilleur rendement. On n’aura plus besoin de détruire nos plantations ».

En Afrique, 4 millions d’hectares de plantations de cacao sont menacées par le virus. Chaque année, environ 300 000 plants sont ravagés en Côte d’Ivoire. D’après Auger Seoulou, le système qu’il a conçu à la capacité de détecter la maladie 10 fois plus rapidement qu’à l’œil nu.

En moins de trois ans d’existence, CookieLabs a contribué à sauver 30 000 hectares de cultures. En août dernier, l’entreprise a été lauréate de la 3ème édition du prix Pierre Castel, un concours dont la mission est d’identifier et soutenir financièrement les jeunes entrepreneurs. La dotation (5 000 euros, soit environ 3 250 0000 FCFA) lui a permis d’intégrer de nouveaux équipements et d'autres fonctionnalités au dispositif technologique qu’elle offre.

Aïsha Moyouzame