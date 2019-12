Au Ghana, Peter Awin propose un suivi de vaccination du bétail par une plateforme de rappel et de livraison de vaccins

(Agence Ecofin) - Cowtribe est une plateforme qui propose un service de rappel et de livraison de vaccins aux bergers. En s’inscrivant sur la plateforme, l’éleveur transmet à Cowtribe les informations sur son bétail. A partir de ces informations, Cowtribe suit l’évolution médicale du bétail et prévient l’éleveur quand vient le moment de renouveler le vaccin. Ainsi, son équipe intervient et envoie le matériel de vaccination aux fermiers. Ce service est disponible par abonnement ou à la demande.

La solution de Cowtribe, mise au point par Peter Awin, permet d’optimiser le rendement de la production d’alimentation animale. Etant lui-même fils de berger, il prend conscience de l’importance de la vaccination du bétail à travers l’élevage de ses parents. En effet, pour chaque dollar dépensé dans la vaccination d’un animal, 100 dollars sont économisés en coûts de traitement, perte de productivité et taux de mortalité.

Bien qu’il existe de nombreux services qui dispensent ces vaccins, ils demeurent très difficilement accessibles, en particulier pour les populations rurales. Les vétérinaires ne peuvent pas se déplacer dans les endroits reculés.

La plus-value de Cowtribe est que cette entreprise résout le problème d’accès aux vaccins du bétail en zones rurales. En 18 mois, 29 000 fermiers ont pu bénéficier de son offre.

L’initiative de Peter Awin a déjà attiré l’attention des investisseurs. A présent, il espère étendre prochainement les services de Cowtribe au Mali et au Burkina Faso.

Aïsha Moyouzame