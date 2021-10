Togo : à 15 ans, Jean-le-Génie fabriquait déjà des chaussures, avant de lancer sa marque Shoes House Production

(Agence Ecofin) - « La fabrication de chaussures est une passion que j’ai développée dans mon enfance, à 10 ans, je faisais la réparation. À 15 ans, l’inspiration de créer une chaussure m’a saisi et je me suis donné de manière obstinée ».

À l’état-civil Ayouguele Kudjukabalo est un entrepreneur togolais spécialisé dans la fabrication de chaussures fermées et mocassins. Juriste de formation à l’Université de Kara au Togo, ce jeune créatif avait déjà choisi son métier de carrière avant même d’aller à l’université : la fabrication de chaussures.

À 10 ans, alors qu’il était à l’école primaire, Ayouguele reparait les chaussures pour ses parents et amis. Puis un jour, il proposa de réparer celles de son maître de classe. « En réparant ses chaussures, je me suis permis de faire une retouche, il en était très content » nous confie Ayouguele qui, depuis lors, a été surnommé Jean-le-Génie.

« La première paire de chaussures que j’ai fabriquée n’était pas du tout parfaite, mais j’en étais très fier. Ensuite, j’ai eu un mentor, Morou Mahamodou, qui m’a aidé à me perfectionner » se souvient-il.

En juin 2014, il lance son entreprise de fabrication et de commercialisation de chaussures, Shoes House Production (SHP-Shop). « Nous fabriquons des chaussures pour homme et femme, présidentielles, types fermés, mocassins, babouches, et les nu-pieds ». C’est très difficile d’écouler des chaussures de fabrication artisanale mais « nous nous sommes battus par passion pour ce métier et nous avons pu nous tailler une part de marché aujourd’hui, Dieu merci » se réjouit l’entrepreneur qui a maintenant 30 ans.

Jean-le-Génie participe à des foires exposition, des festivals d’art grâce auxquels il parvient à vendre sa production. En 2019, il a été sélectionné pour prendre part au programme américain Young African Leader Initiative (Yali RLC) initié par l’ex président américain Barack Obama au profit des jeunes Africains.

« Mon ambition est d’acquérir des machines me permettant de décupler ma production. Mais mon label sera toujours artisanal, c’est ce que nos clients aiment » indique Jean-le-Génie, qui estime que le secteur de la fabrication artisanale de chaussures est prometteur et mérite le soutien des autorités publiques.

Youssouf Sériba