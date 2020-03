Régis Atangana : A la rencontre du CEO de StartUp Colors, un des leaders de la craie au Cameroun (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Il est jeune et il a les dents longues. Il fait partie de la nouvelle vague d’entrepreneurs qui veulent industrialiser le continent africain. Lui c’est Régis Atangana, CEO de StartUp Colors, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de la craie au Cameroun. Rencontre.

« Nous ne pouvions pas en 2020 continuer de laisser d’autres personnes venir profiter de ce grand marché que représente la craie. Nous parlons de plusieurs milliards au Cameroun et en Afrique centrale ». C’est ainsi que nait StartUp Colors, avec pour ambition affichée de contrôler le marché local. Des débuts difficiles et quelques échecs plus tard, la marque fait partie des leaders camerounais du domaine.

256 boîtes de craie sont produites quotidiennement par 5 employés, à destination de grandes villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam. Régis souhaiterait doter son entreprise de meilleures machines pour accroitre quantitativement comme qualitativement la production.