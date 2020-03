Des étudiants rwandais conçoivent un système pour accélérer le mûrissement de la banane

(Agence Ecofin) - Des étudiants en électronique et en télécommunications du centre régional polytechnique intégré (IPRC) du district de Rulindo au Rwanda, ont mis au point un mécanisme qui permet de faire mûrir la banane. La technologie utilise des capteurs pour surveiller la température et l'humidité, et fait passer le temps de mûrissement de 7 à 2 jours.

L’industrie de transformation de la banane est grandissante au Rwanda. Selon les statistiques du Rwanda Agriculture Board (RAB), 82,5% des fruits récoltés sont utilisés par les industries du vin et du jus de banane, 10% par celle du vin traditionnel, 5% par la consommation et 2,5% par celle des desserts.

Cependant, les transformateurs font face aux défis liés au processus de mûrissement, ce qui entraîne des pertes. Plus de 30 usines de transformation de banane dans le pays utilisent des méthodes traditionnelles. C’est pour proposer une solution à cela que Valens Ngendahimana et Genevieve Uwamariya ont pensé à une méthode alternative moderne capable d’accélérer leur mûrissement.

Cette innovation dénommée « Smart Urwina » garantira aux industries, aux coopératives et aux producteurs de vin de banane, suffisamment de bananes mûres pour leur productivité. Le projet de ces étudiants a été incubé par l’agence nationale de recherche et de développement industriels (NIRDA).

Aïsha Moyouzame