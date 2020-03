Thierno Diagne invente une machine à préparer le « Ataaya », le thé traditionnel sénégalais

(Agence Ecofin) - Thierno Diagne vient de créer une machine à thé automatique baptisée eBrada. Son utilisation est simple : les feuilles de thé sont placées dans l’appareil avec du sucre, de la menthe et tous les autres ingrédients, puis on y ajoute de l’eau. La préparation terminée, l’alarme sonore et le voyant rouge qui passe au vert indiquent que le thé est prêt à la consommation.

La préparation du "Ataaya" était jusque-là manuelle et nécessitait plusieurs minutes. L'invention de Thierno a permet de réaliser un énorme gain de temps.

Au Sénégal, le « Ataaya » ou « Chai » est un vecteur de rassemblement social. Les sénégalais en consomment à longueur de journée, lors de visites amicales, de cérémonies, de réunions et autres événements. Cela a pour conséquence de créer des opportunités pour les services connexes comme les machines à thé.

Aïsha Moyouzame