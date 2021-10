Togo : l’application OuiiDrive veut faciliter la vie des transporteurs urbains

(Agence Ecofin) - Portail numérique, OuiiDrive permet au transporteur, une fois inscrit, de bénéficier d’une mise en relation illimitée avec des clients qui ont prévu des courses dans la journée.

Au Togo, une nouvelle application vient d’être lancée dans le secteur des transports. Il s’agit de OuiiDrive de la startup éponyme, qui propose une solution au transport urbain.

Le principe est simple : le client s’enregistre préalablement sur la plateforme en précisant son point de départ et d'arrivée. Cette application, explique à Togo First, Henriette Naah Kouyao, responsable communication de Ouii Drive, « évite au conducteur la promenade à la recherche de clients, ce qui lui fait perdre de carburant ». En revanche, « l’application lui permet de réduire le temps de recherche de clients et d’améliorer ses revenus car il sait quand et où il trouvera ses clients », ajoute-t-elle.

Outre la solution de transport urbain que propose Ouii Drive, son application offre des opportunités de rencontre entre jeunes à travers son menu “Doveenam”. Les abonnés de l’appli bénéficient aussi d’une fenêtre d’annonce “Kifekoi” où se font des opérations de vente et d’achat de divers produits. L’application fait aussi la promotion de gestes de solidarité dans son menu ” Solidarus” qui permet aux abonnés de faire ou de recevoir des dons de produits alimentaires et/ou vestimentaires. Enfin Ouii Drive s’adapte à la pandémie de la Covid-19 en offrant la possibilité aux chrétiens et aux musulmans de communiquer leurs programmes de cultes ou autres manifestations en ligne.

L’application est téléchargeable sur Play Store gratuitement.

Esaïe Edoh