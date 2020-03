Au Bénin, Atileb’art valorise l’art africain via le digital

(Agence Ecofin) - Atileb’art est un marché en ligne destiné à la vente de créations artistiques, et un média dédié à la promotion de l’art contemporain africain. Une cinquantaine d’œuvres d’artistes africains variant entre peintures, sculptures, dessins ou peintures digitales sont cataloguées sur la plateforme.

Komi Agboguin, le promoteur d’Atileb’art, explique que la majorité des artistes et des artisans africains ont des difficultés à écouler leurs créations et à vivre de leur art. En créant la plateforme, il a voulu leur donner plus de visibilité.

Atileb’art se veut une plateforme artistique au design soigné. Son promoteur s’assure au préalable de la qualité des œuvres exposées. « Nous ne prenons pas les œuvres abîmées. Il faut qu’elles puissent respecter un certain nombre de standards », confie-t-il sur Cio Mag.

Le marketing et la communication autour des œuvres d’art sont assurés par Atileb’art. En contrepartie, l’entreprise gagne des commissions sur chaque vente réalisée. La plateforme enregistre une communauté d’environ 2 000 abonnés pour 1 000 visites mensuelles sur les réseaux sociaux.

Komi Agboguin ambitionne de s’étendre au Burkina Faso et au Togo d’ici les années à venir.

Aïsha Moyouzame