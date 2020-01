(Agence Ecofin) - Le projet « Afrique en Miniature » a conquis le cœur des lecteurs dans le cadre du jeu MonInterviewEcofin, avec pour idée la construction d’un complexe hôtelier entièrement pensé avec des matériaux locaux. La promotrice de « Afrique en miniature », Lucrèce Nlend Nkott, est une jeune camerounaise de 27 ans, en dernière année de doctorat d’économie agricole à SupAgro Montpellier (France). Passionnée de voyages, elle souhaite faire découvrir au monde la diversité culturelle dont regorge le continent africain en général et son pays en particulier. Elle a décidé de partager son rêve d’entrepreneuriat.

Agence Ecofin : Présentez-nous « Afrique en Miniature » en quelques mots

Lucrèce Nlend Nkott : « Afrique en Miniature » est le projet d’un complexe hôtelier construit entièrement avec des matériaux locaux et durables que sont la pâte d’argile, la pierre, le bois, le bambou, et la paille. Il sera situé à quelques kilomètres de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, au Cameroun. Le complexe se composera de 30 chambres, dont 25 de 15 m2 et 5 suites de 35 m2. En plus des chambres, les clients pourront profiter d’une gastronomie africaine de qualité, une navette aéroport et de bien d’autres facilités.

Agence Ecofin : Quel problème le projet « Afrique en Miniature » peut-il résoudre ?

Lucrèce Nlend Nkott : nous avons fait le constat d’une insuffisance d’établissements hôteliers qui valorisent les matériaux de construction locaux. Notre motivation est poussée par le désir de sortir des canons de développement imposés par les pays développés, et de revenir aux constructions anciennes, pleines de charme.

Agence Ecofin : En quoi une construction hôtelière calquée sur l’architecture traditionnelle africaine est-elle utile aujourd’hui ?

Lucrèce Nlend Nkott : le projet croit en la capacité de l’Afrique à se développer en comptant sur ses ressources propres, et en mettant en avant sa singularité et son ethnicité. Ce projet est une incitation à renouer avec notre culture, notre savoir-faire ancestral. Il va permettre de :

Limiter le flux de devises vers l’extérieur à travers l’usage de nos ressources naturelles. Cela aura pour corollaire de créer des emplois et freiner les migrations,

Valoriser la culture africaine avec des chambres qui rappellent des villes de divers pays du continent,

Préserver l’environnement, grâce à l’utilisation de matériaux durables, la mise en place d’un système de tri des déchets, et la création d’un potager agro-écologique,

Soutenir l’économie locale. De l’alimentation aux produits cosmétiques, en passant par l’ameublement, le projet va tisser des partenariats avec des entreprises, coopératives ou associations locales et sous régionales.

Agence Ecofin : Dans ce cas, quel sera le coût impliqué dans la concrétisation de votre projet ?

Lucrèce Nlend Nkott : Les ressources financières nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet proviendront d’un apport personnel à hauteur de 40% du coût total du projet, estimé à 900.000.000 FCFA. A côté de cela, des levées de fonds dans l’optique de recruter des actionnaires pour ledit projet seront lancées au fur et à mesure de l’évolution du projet.

Agence Ecofin : Pourquoi investir dans ce projet ?

Tout d’abord, il est important de faire part de notre modèle économique. Le projet compte se faire de l’argent à travers la location de ses chambres et suites, mais aussi à travers la mise à la disposition de ses clients d’une gamme variée et diversifiée de services tous aussi attrayants les uns que les autres.

Pour revenir à votre question, le Cameroun accueille chaque année en moyenne 1,093 millions de touristes. La ville de Yaoundé, à elle seule rassemble 29% de cette population, du fait de la convergence de nombreuses institutions et évènements internationaux. Avec l’avènement d’évènements internationaux tels que la CAN 2021, la demande en structures hôtelières de qualité se veut grandissante.

Outre le public international, les citoyens résidents au Cameroun sont toujours à l’affût de nouveautés, d’exotisme et de coins atypiques pour passer un bon moment entre amis, collègues ou familles. C’est justement ce que nous leur offrons : un havre écologique et luxuriant en pleine capitale ; une sorte d’atmosphère naturelle dans un contexte plutôt agité. Nous prévoyons un taux d’occupation entre 70 et 85% selon les saisons.

Ce secteur constitue donc une grande niche d’opportunité d’affaire. Notre prévision annuelle de chiffre d’affaire en se basant sur notre potentiel est de 600.000.000 FCFA (l’hôtel étant booké 300 sur 360 jours).

Agence Ecofin : Quelle est votre vision pour les années à venir ?

Lucrèce Nlend Nkott : « Afrique en miniature » ambitionne d’être dans les 10 années après son ouverture, la structure hôtelière de référence au Cameroun. Nous comptons également muter en chaîne hôtelière, dans la majorité des capitales africaines via la duplication de ce modèle de construction qui constitue notre identité.

Entretien réalisé par Aïsha Moyouzame