Au Libéria, Satta Wahab fonde Naz Naturals, une marque de cosmétique biologique pour cheveux naturels africains

(Agence Ecofin) - Naz Naturals est une jeune entreprise qui fabrique des produits pour l’entretien des cheveux naturels africains, à base d’ingrédients non chimiques. Après avoir testé plusieurs produits disponibles sur le marché, Satta Wahab a remarqué qu’ils ne répondaient pas aux exigences de ses cheveux crépus. Elle réalisera par la suite qu’elle n’est pas seule, et qu’il y a une demande forte du marché, pour des produits naturels pour les soin des cheveux. C’est ainsi qu’elle se décide à lancer son initiative, Naz Naturals.

Le produit phare de Naz Naturals est le beurre de la plante africaine qu’on appelle le karité. A partir de cette substance, elle compose d’autres mélanges avec l’huile de noix de coco, le miel, l’huile d’olive et l’eau qui, selon elle, aident à nourrir et à reconstituer les cheveux naturels.

Satta Wahab a commencé avec un peu plus de cinquante bouteilles de produits capillaires qu’elle vendait aux proches et aux amis. Le retour positif de ses produits l’a emmenée à fabriquer et commercialiser une plus grande quantité de produits. Peu à peu, l’entreprise a pu augmenter ses ventes. Aujourd’hui, des salons de coiffure et des magasins de cosmétiques locaux vendent ses produits.

« Nous ne vendons pas que des produits. Nous apportons des solutions à tous les problèmes de cheveux naturels au Libéria. Nous donnons aux jeunes femmes les moyens de se sentir belles et d’avoir confiance en elles à un prix abordable », a déclaré Satta Wahab.

L’entreprise a un effectif de plus de six personnes et a enregistré un bénéfice annuel de près de 19 000 euros en 2018. Cependant, Satta Wahab doit encore faire face à des défis comme le coût d’achat des équipements pour l’emballage et du matériel de marquage. Une situation qui pèse sur ses bénéfices nets et à laquelle elle veut remédier.

Aïsha Moyouzame