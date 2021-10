Aichatou Dembélé, la jeune malienne qui veut introduire ses tissus africains dans la mode internationale

(Agence Ecofin) - A travers sa marque Farafina Design, Aichatou Dembele, passionnée de mode depuis sa tendre enfance, fait la promotion des tissus et accessoires africains. Son pari, « imposer » le made in Africa dans la mode internationale.

Sa combativité et son désir de promouvoir les tissus made in Africa auprès des Africains lui ont valu le prix Afribusiness Awards de la ‘’femme entreprenante engagée’’ en 2019 au Burkina Faso.

Âgée de 24 ans, Aichatou Dembele est une designer malienne de mode et d’espace. Diplômée du conservatoire malien des Arts, elle a lancé en 2014 sa marque Farafina Design après l’obtention d’une licence en design et un master en gestion de projet culturel.

A travers, Farafina Design (farafina signifie Afrique en langue Bambara), la jeune designer, se bat pour valoriser les tissus africains dans le monde « un devoir face à la domination des tissus de fabrication industrielle provenant de la Chine ou de l’Inde » nous explique-t-elle.

« Si vous prenez le textile malien, par exemple le tissu Bogolan, c’est une valeur culturelle de notre pays que nous devons promouvoir et porter fièrement. Vous avez le Faso Danfani au Burkina Faso, le Tera-Tera au Niger, etc. Nous nous devons de hisser ces tissus ainsi que tous nos accessoires de mode dits traditionnels dans le microcosme de la mode internationale » insiste l’ingénieure culturelle.

Heureusement, « les Africains sont de plus en plus réceptifs à ce message quand on voit l’attitude vestimentaire dans nos différents pays. Les jeunes et les moins jeunes donnent la priorité aux habits typiquement africains » se réjouit Aichatou Dembele.

La jeune designer qui a son showroom à Bamako ambitionne dans les 5 années à venir d’avoir une représentation dans tous les pays de la sous-région ouest africaine où ses produits sont sollicités, notamment le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire), a-t-elle souligné.

Youssouf Sériba.